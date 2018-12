Ajax stuurt brieven naar Den Haag en Rotterdam en ‘eist’ kaarten voor uitvak

De directie van Ajax heeft in een brief aan Feyenoord de toegangskaarten voor het uitvak opgeëist, zo bevestigt een woordvoerder van de Amsterdammers aan Ajax Life. Daarnaast is er ook een schrijven uitgegaan naar burgemeester Krikke van Den Haag, waarin wordt gevraagd voor een onderbouwing van het besluit om dit seizoen andermaal geen bezoekende fans toe te laten bij ADO Den Haag - Ajax.

In november besloot de gemeente Den Haag dat er dit seizoen geen Ajax-fans zullen worden toegelaten tijdens het treffen in het Cars Jeans Stadion, op 24 februari 2019. De directie van de Amsterdammers heeft burgemeester Krikke van Den Haag niet alleen gevraagd om een onderbouwing, maar ook om het complete verslag van het grondige onderzoek waarop men zich zou baseren.

“Ook de club uit Rotterdam-Zuid kreeg een dergelijke brief. In dit schrijven eist de Ajax-directie de toegangskaarten voor het uitvak op en verzoekt men de Feyenoord-directie dringend aan deze reglementaire verplichting te voldoen”, zo valt te lezen op de website van de supportersvereniging van Ajax. Feyenoord en Ajax staan op 27 januari in De Kuip tegenover elkaar. In 2008 waren er voor het laatst uitsupporters welkom bij de Klassieker.

Nadat er vanuit Den Haag en Rotterdam gereageerd is op de brieven, zullen de Amsterdammers zich samen met de supportersvereniging beraden op vervolgstappen. “SV Ajax kan niet accepteren dat Ajacieden niet in de gelegenheid zijn om hun club aan te moedigen, want juist daardoor is er een ongelijk speelveld”, zo valt er te lezen. Eerder dit seizoen bij het bezoek van Feyenoord en ADO Den Haag aan Ajax waren er ook geen bezoekende fans aanwezig in de Johan Cruijff ArenA.