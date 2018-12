AC Milan betaalt 35 miljoen euro: ‘Hij zal perfect in het team passen’

Lucas Paquetá is maandag begonnen met het afleggen van de medische tests bij AC Milan. Als de aanvallende middenvelder medisch is goedgekeurd, sluit hij aan bij het team van trainer Gennaro Gattuso. AC Milan maakt voor de Braziliaan naar verluidt 35 miljoen euro over naar de rekening van Flamengo.

“Ik weet zeker dat hij het goed gaat doen bij AC Milan”, zegt Dida in een interview met La Gazzetta dello Sport. De voormalig doelman van i Rossoneri heeft zijn landgenoot vaak aan het werk gezien bij Flamengo en heeft hem inmiddels ook twee interlands zien spelen voor de nationale ploeg.

"Ik heb genoeg van hem gezien om zijn karakter en kenmerken te weten. Hij is een talent over wie iedereen het in Brazilië heeft. Vanwege zijn snelheid en techniek denk ik dat hij het erg goed gaat doen in de Serie A. Wat ik van de vergelijkingen met Kaká vind? Die zie ik niet, maar zijn kwaliteiten staan buiten kuif.”

“Kaká was een nummer tien, maar Paquetá speelt hoger, als een valse nummer negen. Ik denk dat hij perfect in het team zal passen”, besluit de 45-jarige Dida, die van 2000 tot 2010 onder contract stond in het San Siro. In dienst van Flamengo kwam de 21-jarige Paquetá tot dusverre tot 13 doelpunten en 5 assists in 65 wedstrijden.