‘Hij kan zo de plaats innemen van Ziyech als die vertrekt’

Ritsu Doan lijkt aan zijn laatste maanden bezig te zijn als speler van FC Groningen. De aanvallende middenvelder is bezig aan een uitstekend seizoen en wordt met menig club in verband gebracht. Carlos Aalbers, voormalig hoofdscout van De Trots van het Noorden, hoopt dat de Japanner in de Eredivisie blijft spelen.

Aalbers zegt in een interview met Voetbal International dat Ajax of PSV interessante werkgevers zouden kunnen zijn voor de twintigjarige Doan: “Dat kaliber clubs. Clubs net onder de absolute top. Bij zo’n club kan hij zijn volgende niveau pakken. En dat niveau gaat hij aankunnen, daar ben ik van overtuigd.”

Danny Buijs sluit zich bij de woorden van Aalbers aan. “Hij kan zo de plaats innemen van Hakim Ziyech als die vertrekt. Op dit moment is Doan misschien nog niet zo goed als Ziyech, maar die potentie heeft hij wel. Hij wordt alleen maar beter. Zeker als hij betere spelers om zich heen krijgt”, aldus de trainer van de nummer veertien van de Eredivisie.

Doan maakte in de zomer van vorig jaar de overstap van Gamba Osaka naar FC Groningen en speelde sindsdien 47 wedstrijden voor de noorderlingen. Daarin was de Japans international goed voor veertien doelpunten en zes assists. Zijn contract in het Hitachi Stadion loopt nog tot de zomer van 2021 door.

Buijs liet eind november overigens ook al weten dat Doan het beste ‘een tussenstap’ kan maken: “Zo’n route als Luis Suárez heeft genomen, die zou Ritsu ook wel passen. Een tussenstap bij een Nederlandse topclub en dan weer een niveau hoger.” Buijs’ pupil staat in de belangstelling van onder meer CSKA Moskou en Shakhtar Donetsk.

Azië Cup

Ritsu Doan is door de bondscoach van Japan, Hajime Moriyasu, opgeroepen voor de Azië Cup. Dat houdt in dat de middenvelder begin januari naar de Verenigde Arabische Emiraten moet afreizen voor de groepswedstrijden tegen Oezbekistan, Turkmenistan en Oman. De finale van het toernooi wordt op 1 februari gespeeld in Abu Dhabi.