Zorgen voor Klopp: ‘We weten niet wat het is, maar het is pijnlijk’

Liverpool neemt het komende weekeinde op tegen Manchester United, maar zal dan niet op volle oorlogssterkte zijn. De club van manager Jürgen Klopp is het Champions League-duel met Napoli (1-0 winst) namelijk niet zonder kleerscheuren doorgekomen, zo bevestigde de Duitser op de persconferentie op Anfield.

Joël Matip heeft een schouderblessure opgelopen en Trent Alexander-Arnold moest in de slotfase vervangen worden door Dejan Lovren. De rechtsback kampt met een voetblessure. “Hij kreeg een tik op zijn voet. We weten niet wat het precies is, maar het is wel pijnlijk”, zo wordt Klopp geciteerd door de Engelse media.

“Niemand heeft mij nog over de schouder van Matip verteld, dus hopelijk is dat een goed teken”, voegde de trainer eraan toe. James Milner moest de strijd na 85 minuten staken, maar de middenvelder had slechts kramp: “Ik hoop tenminste dat het alleen kramp was. Dat was het, van de rest van de spelers heb ik niets gehoord.”

Als Matip voorlopig niet in actie kan komen, dan houdt dat in dat Dejan Lovren en Virgil van Dijk voorlopig de enige centrumverdedigers zijn die Klopp tot zijn beschikking heeft. Liverpool staat momenteel bovenaan in de Premier League. The Reds wonnen afgelopen weekeinde van Bournemouth.