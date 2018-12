‘Ik verwacht bij Ajax te blijven, maar dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer’

Ajax sluit de groepsfase van de Champions League woensdag af met een thuiswedstrijd tegen Bayern München. De Amsterdammers zijn al zeker van de volgende ronde, maar strijden nog wel om de eindzege in Groep E. Ajax moet het ‘gewoon afmaken’, aldus Noussair Mazraoui tegenover de NOS.

“We willen ook verder kijken. En als je eerste wordt in de groep, maak je het jezelf veel makkelijker”, aldus de rechtsback, die erkent dat de belangstelling voor de spelers van Ajax kan groeien door de prestaties in het miljardenbal. “Het is leuk om te horen, maar we moeten ons er niet door laten afleiden.”

De 21-jarige Mazraoui heeft zelf een aanbieding gekregen om zijn contract te verlengen, maar heeft zijn krabbel tot op heden niet gezet. “Ik verwacht dat ik gewoon bij Ajax blijf, maar dat laat ik allemaal aan mijn zaakwaarnemer over.” Mazraoui ligt momenteel tot medio 2021 vast.

Opstelling

Ajax treedt tegen Bayern aan met de verwachte elf namen. Dusan Tadic zal in de punt van de aanval beginnen en André Onana en Donny van de Beek zijn fit genoeg en worden door het Algemeen Dagblad in de basis verwacht. Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar zullen in het begin dus vanaf de zijkant moeten toekijken.