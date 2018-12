Man United bekijkt vanavond zes spelers van Ajax

Barcelona heeft een jaarsalaris van tien miljoen euro geboden aan Adrien Rabiot. De middenvelder van Paris Saint-Germain staat ook in de belangstelling van Tottenham Hotspur, maar de Engelsen kunnen niet hetzelfde salaris bieden. (Paris United)

(The Sun)

Barcelona en Real Betis overwegen om Emerson van Atlético Mineiro samen aan te trekken. Betis wil negen miljoen euro voor de rechtsback betalen om de Braziliaan in te lijven; terwijl Barcelona drie miljoen euro wil betalen én een doorverkooppercentage van 25 procent plus een eerste optie ambieert. (Diverse Spaanse media)