‘Nog een jaartje bij PSV en dan kan hij echt een grote stap maken’

PSV bood Internazionale dinsdag uitstekend tegenstand en stapte uiteindelijk met een 1-1 gelijkspel van het veld in het Giuseppe Meazza. Het Algemeen Dagblad zag de reeds uitgeschakelde Eindhovenaren strijden en spreekt over een ‘meeslepend gevecht’. De gelijkmaker van Mauro Icardi was wel terecht, aldus de scribent.

“Die gelijkmaker deed volledig recht aan het spelbeeld. En Inter had op dat moment ook voldoende om door te gaan naar de achtste finales van de Champions League.” Het Algemeen Dagblad vindt wel dat PSV bij vlagen gedurfder had moeten spelen in de groepsfase: “Het durven inspelen van middenvelders met een tegenstander in hun rug. Ook op de helft van de tegenpartij balbezit houden. Je zag dat eigenlijk alleen in fases thuis tegen Barcelona.”

De Telegraaf concludeert dat PSV met de prestaties in het miljardenbal ‘een stap vooruit’ heeft gezet en dat er misschien wel meer inzat tegen Internazionale: “Met iets meer finesse had de ploeg de Italianen nog meer schade kunnen toebrengen. Het hartstochtelijke thuispubliek dat zo verlangde naar de volgende ronde, de laatste keer was alweer zeven jaar geleden, werd er met de minuut ongeruster op.”

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV ‘z’n gezicht gered’, al gaf men wel weer een voorsprong weg in de Champions League. “In eerste instantie zag het er helemaal niet naar uit dat de aftocht uit Europa nog een laagje glans zou krijgen. PSV leek gisteravond vanaf het eerste fluitsignaal meteen rijp voor een ouderwets pak op de broek.” PSV richtte zich op, scoorde via Hirving Lozano en moest uiteindelijk toestaan hoe Mauro Icardi gelijkmaakte.

De Volkskrant deelt PSV ‘een compliment’ uit voor de ‘progressie’ die is geboekt: “Het oogde eigenlijk geen seconde geïmponeerd door de vele dwingende Italiaanse ogen en schreeuwende monden, met de bloednerveuze Inter-coach Spalletti voorop.” Een van de spelers die Internazionale bij vlagen veel werk bezorgde, was Steven Bergwijn. De aanvaller werd uiteindelijk na 71 minuten naar de kant gehaald ten faveure van Donyell Malen.

Johan Derksen plaatste in de studio van Veronica vraagtekens bij die wissel en stelt vast dat Bergwijn zich ‘als een komeet’ ontwikkelt: “Ik vind het echt de aanvaller met de meeste dreiging op de Nederlandse velden. Hij is fysiek sterk. Ik denk dat het een heel spectaculaire aanvaller wordt.” Ronald de Boer toonde zich eveneens onder de indruk, maar vindt niet dat Bergwijn in januari of in de zomer moet vertrekken bij de koploper van de Eredivisie.

“Ik vind dat hij nog een jaar bij PSV moet blijven. Ik vind dat hij zich nog steeds kan verbeteren, in het afwerken bijvoorbeeld. Als je hem met Matthijs de Ligt vergelijkt, die kan al wel de stap maken. Het duurde wat lang, maar PSV zei altijd: het is een geweldenaar, we hebben zo veel vertrouwen in deze jongen. Nog een jaartje bij PSV en dan kan hij echt een grote stap maken.” De 21-jarige Bergwijn heeft in het Philips Stadion nog een contract tot medio 2022.