Zwarte avond voor Inter na bezoek PSV: ‘De UEFA vroeg dat en ik zei ‘ja’’

Acht punten pakken en niet de groepsfase van de Champions League overleven, het overkwam dinsdag twee clubs uit één en hetzelfde land. Napoli verloor bij Liverpool (1-0), terwijl Internazionale tegen PSV (1-1) niet aan een gelijkspel voldoende had door de remise van Tottenham Hotspur bij Barcelona (1-1). De clubs moeten genoegen nemen met Europa League-voetbal, waardoor Juventus en AS Roma als de enige Italiaanse CL-deelnemers overblijven.

“De teleurstelling is erg groot”, zei een teleurgestelde Stefan de Vrij in Milaan in gesprek met Veronica. “Achteraf gezien hadden we alles in eigen hand, dus we kunnen het alleen onszelf kwalijk nemen.” Hirving Lozano werkte na dertien minuten de openingstreffer binnen namens PSV. Een uur later nivelleerde Mauro Icardi de tussenstand, maar de remise voor eigen publiek was niet genoeg om de tweede plek in Groep B achter Barcelona veilig te stellen.

"De manier waarop we op achterstand kwamen, is natuurlijk zonde. Daarnaast hadden wij gewoon onze kansen moeten afmaken", concludeerde De Vrij. “We gaven ook te veel ruimte weg in de counter, waar juist de kracht van PSV ligt met die snelle jongens voorin. In de tweede helft hadden we genoeg kansen om te winnen, maar helaas ging de bal er niet in. We mogen de Europa League in, maar op dit moment heerst alleen teleurstelling over de uitschakeling in de Champions League."

Ook Luciano Spalletti baalde. “We waren niet in staat om rustig te blijven, ondanks het feit dat alles nog mogelijk was”, vertelde de oefenmeester van Inter. “De spanning werd ons te veel. We gaven de bal gemakkelijk weg, we stonden niet goed georganiseerd en PSV werd gevaarlijk uit de counter. Als de spanning toeneemt, raak je de manier waarop je de wedstrijd kan controleren uit het oog. We kregen nog wel kansen, maar speelden niet op de juiste manier.”

De spelers van Inter kregen net als de toeschouwers in het Giuseppe Meazza al snel mee dat Barcelona na dik een half uur de leiding had genomen, maar ook dat Tottenham enkele minuten voor tijd had gescoord. “De UEFA had vooraf gevraagd of ik de tussenstanden van de andere wedstrijden wilde zien op de stadionschermen en ik zei 'ja'. Een team als Inter moet mentaal sterk genoeg zijn om hierop te kunnen reageren.”