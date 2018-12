Tadic schrikt niet van ‘gigantische transferbedragen’: ‘Ze zijn zó goed’

Paris Saint-Germain heeft naar verluidt 75 miljoen euro over voor Frenkie de Jong en ook Matthijs de Ligt staat in de belangstelling van menig topclub uit het buitenland. Dusan Tadic is niet verbaasd over de transfersommen die rondzingen in de media. De middenvelder annex aanvaller speelde in de Premier League en kent de hoge bedragen die betaald worden in de voetballerij, zegt hij in Voetbal International.

De Serviër noemt zijn jonge ploeggenoten ‘amazing’ en stelt dat ze ‘zo veel kwaliteiten’ hebben: “Die gigantisch hoge transferbedragen die nu worden genoemd? Ik kijk er niet van op. Echt niet. Als ik een buitenlandse topclub was, had ik het ook wel geweten. Ze zijn zó goed.”

De dertigjarige Tadic maakte afgelopen zomer de overstap van Southampton naar Ajax en staat met de Amsterdammers na vijftien speelronden op de tweede plaats in de Eredivisie. Hij benadrukt in het interview met het weekblad het belang van het kampioenschap: “Het is onacceptabel voor mij dat Ajax al zo lang geen prijs heeft gepakt.”

Tadic voegt eraan toe dat de wisselwerking tussen Erik ten Hag en de spelers ‘prima’ is en dat de kritiek op de trainer aan het begin van het seizoen ‘onterecht’ was: “Als je verliest, mag er kritiek zijn. Maar dan niet alleen op de trainer, want we doen het samen. Met het einde van het seizoen als moment waarop het oordeel kan worden geveld.”

Tadic begon zijn loopbaan bij Vojvodina Novi Sad en via FC Groningen, FC Twente en dus Southampton kwam hij in juli in de Johan Cruijff ArenA terecht. Tot dusverre speelde de linkspoot 26 wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor 14 doelpunten en 11 assists. Zijn contract bij Ajax loopt tot de zomer van 2022 door.