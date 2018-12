‘Wij verdienden het meer dan PSV en Internazionale om door te gaan’

Tottenham Hotspur speelde dinsdag op de valreep gelijk tegen Barcelona (1-1) en doordat Internazionale morste tegen PSV (1-1), plaatsten the Spurs zich voor de knock-outfase van de Champions League. Manager Mauricio Pocchetino is trots op zijn spelers, zo vertelde hij na afloop in de Engelse en Spaanse pers.

Pochettino liet weten dat Tottenham het in zijn ogen ‘meer verdiende dan Internazionale en PSV’ om door te gaan naar de volgende ronde: “Ik ben zo blij, zo trots. Ik kan mij nog herinneren dat niemand in ons geloofde na de wedstrijd in Eindhoven (2-2, red.). Ze zeiden allemaal dat het een mission impossible was, maar nu staan we hier.”

“We zitten in de volgende ronde en dat is een enorme prestatie voor de club. We zijn erg blij voor onze fans, voor onze supporters in Londen en in de rest van de wereld. Dit is een enorme opkikker voor de club en het is een enorme motivatie om in de volgende ronde en in het nieuwe jaar in ons nieuwe stadion te spelen in de Champions League.”

Als Internazionale van PSV had gewonnen, dan had Tottenham zich tevreden moeten stellen met overwintering in de Europa League. “Aan het einde ontstond er wat verwarring, want we moesten wachten op Inter. We wisten niet of we al konden feestvieren of niet. Dit toont weer aan dat voetbal een van de mooiste sporten van de wereld is. Hoe een sport emoties losmaakt. We voelden iets speciaals toen we het gefeest in de kleedkamer meemaakten.”

Tottenham, waarvoor Lucas Moura de gelijkmaker scoorde, heeft door het bereiken van de volgende ronde meer kans om de topspelers te behouden. Dat zei oud-spits Dimitar Berbatov dinsdagavond in de studio van BT Sport, waar hij aanwezig was als analyticus: “Dit is een manier voor Spurs om de beste spelers te behouden. In de Champions League tref je immers de beste teams en beste spelers. Dit is hoe je de beste spelers kan behouden.”

“Dit is hoe je kan bouwen voor de toekomst en hoe je kunt laten zien dat je als club het verlangen en de wil hebt om iets te winnen. Credits voor de trainer, want hij heeft de juiste wissels toegepast en een van die invallers maakte het doelpunt. Maar het was, opnieuw, een teamprestatie. Ze verdienden die treffer”, aldus de Bulgaar. Tottenham kan zich nu richten op de thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen Burnley, de nummer zeventien van de Premier League.