Van Dijk looft reddende engel: ‘Het gebeurt allemaal in een seconde’

Liverpool plaatste zich dinsdag voor de knock-outfase van de Champions League en mocht daar Alisson voor bedanken. De doelman redde in de 92e minuut op fantastische wijze op een inzet van Arek Milik en Virgil van Dijk is onder de indruk. “Je denkt dan niet zoveel na, want het gebeurt allemaal in een seconde”, zegt de verdediger.

“Maar het was een fantastische redding, een erg belangrijke voor ons allemaal. Hij is een fantastische keeper.” Ondanks dat Liverpool de groepsfase heeft overleefd, benadrukt Van Dijk dat the Reds nog altijd met lege handen staan: “We hebben nog niets bereikt, niets. We hebben de wedstrijd gewonnen en zijn door en dat is een volgende stap voor ons.”

“We willen dit seizoen grote dingen bereiken, zoals ieder jaar, en ik denk dat we op de goede weg zijn”, aldus de international en aanvoerder van het Nederlands elftal, die met Liverpool nu voor de vierde keer op rij heeft gewonnen. Komende zondag nemen de roodhemden het in de Premier League op tegen Manchester United.

Overigens was Van Dijk niet de enige die complimenteus was over Alisson, de Braziliaan die voor 62,5 miljoen euro werd overgenomen van AS Roma. “Hij heeft de hele wedstrijd niet echt wat gedaan. En dan, uit het niets, als hij er op dat ene moment moet staan, dan staan grote doelmannen op. Hij heeft bewezen een geweldige aankoop te zijn”, aldus Rio Ferdinand in de studio van BT Sport.

De oud-verdediger kreeg bijval van voormalig Liverpool-aanvaller Luis Garcia: “Dit zijn de sleutelmomenten. Alisson heeft zichzelf bewezen. Niet alleen vandaag, maar het gehele seizoen al.” Middenvelder James Milner sprak van een ‘ongelooflijke redding van Ally’: “Het was een zware wedstrijd tegen een goede ploeg. Het publiek was geweldig en het was een goede prestatie van ons, van verdediging tot aanval.”