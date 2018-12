Valverde looft uitblinkende Cillessen: ‘Ik weet niet wat er gaat gebeuren’

Jasper Cillessen mocht dinsdagavond voor de tweede keer dit kalenderjaar een officieel duel van Barcelona buiten de Copa del Rey om keepen. Zeven maanden na zijn wedstrijd tegen Villarreal (5-1) in LaLiga stond de Oranje-international ook in het Champions League-duel met Tottenham Hotspur onder de lat. Cillessen verrichtte enkele uitstekende reddingen, maar ook hij kon niet voorkomen dat het duel in een gelijkspel eindigde; 1-1.

Ernesto Valverde werd na afloop specifiek naar zijn oordeel over Cillessen gevraagd. De Nederlander is doorgaans alleen eerste doelman in het Spaanse bekertoernooi. “Het is een luxe dat we over hem kunnen beschikken”, benadrukte de oefenmeester, die met de Catalanen al zeker was van de eerste plaats in Groep B. Net als een half jaar geleden tegen Villarreal stond er voor de Catalanen alleen de eer op het spel.

“Elke keer als hij speelt blinkt hij uit. We hebben heel veel geluk dat we op hem kunnen rekenen”, vervolgde Valverde. “Ik weet niet wat hij gaat doen. We hebben twee keepers van een geweldig niveau nodig en we weten niet wat er gaat gebeuren. We moeten het maximale nastreven en daar hebben we de allerbeste voetballers voor nodig. Ik hoop dat hij blijft en dat hij blij is.”

Voor Cillessen, 29 jaar, was het pas zijn derde officiële duel van het seizoen in het tenue van Barcelona, na zijn dubbele optreden tegen Cultural Leonesa in de Copa del Rey. De doelman, die een contract tot medio 2021 heeft en afgelopen zomer een transfer ambieerde, zal in januari hoogstwaarschijnlijk meer gaan keepen. Dan volgen de achtste finales en kwartfinales van het bekertoernooi zich elkaar snel op.