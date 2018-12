Klopp: ‘Als ik had geweten hoe goed hij was, had ik het dubbele betaald’

Liverpool moest dinsdagavond met 1-0 óf met twee doelpunten verschil van Napoli winnen om door te gaan in de Champions League en zo geschiedde. Een doelpunt van Mohamed Salah schonk de Engelsen een toegangsbewijs voor de knockout-fase van het Europese toernooi: 1-0. Met een cruciale redding in de extra tijd op een inzet van Arek Milik was Alisson, de op een na duurste doelman ter wereld, echter net zo belangrijk.

Een gelijkspel had Liverpool in het toernooi om de Europa League gebracht, maar nu mogen the Reds blijven hopen op minimaal een herhaling van het afgelopen Champions League-seizoen. “Hij maakte de redding van het seizoen”, beaamde Jürgen Klopp na afloop van het duel op Anfield. “Ik heb werkelijk geen idee hoe hij die bal heeft gestopt. Godzijdank hebben we hem. Als ik had geweten hoe goed hij was, had ik het dubbele betaald.”

“Ik denk dat niemand op dat moment een redding had verwacht. Dat is dan een zeker doelpunt, niet?”, vroeg Klopp zich openlijk af. De Duitser was tijdens de wedstrijd één bonk zenuwen. “Na 65 minuten ging het er echt wild aan toe. Counter, counter, counter. Ik heb geen woorden voor de redding van Alisson. Hij heeft ons leven gered. Maar het was niet alleen één redding. Hij heeft heel veel dingen gedaan en dat deed hij in alle rust. Maar het was werkelijk ongelooflijk en geweldig. Ik heb nog nooit zoiets gezien.”

Liverpool hoort maandag wie de eerstvolgende tegenstander in de Champions League is. Het is Klopp om het even. “Om 20.55 uur wist ik nog niet eens of Liverpool naar de knockoutfase zou gaan. Het maakt mij niet uit wie we loten. We zijn als tweede geëindigd, we zullen een uitstekende en sterke opponent treffen. Dat is het. Revanche tegen Real Madrid vanwege de verloren finale? Het enige dat ik weet is dat heel veel fans zich willen revancheren tegen Paris Saint-Germain, maar we hebben geen invloed op de loting.”