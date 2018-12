De Boer: ‘Schiet mij maar lek als Ajax de Champions League wél wint’

Ronald de Boer acht het huidige Ajax misschien wel net zo sterk als het elftal dat in 1994/95 de Champions League won. De Amsterdamse club kan voor de derde keer in de geschiedenis de groepsfase van het Europese toernooi als groepswinnaar afsluiten, als Bayern München woensdagavond wordt verslagen. De voorgaande twee keren bereikte Ajax minimaal de halve finale. “Deze ploeg is normaal gesproken niet in staat om het toernooi te winnen, omdat de tegenstand nu vele malen groter is”, stelt De Boer echter.

“Destijds mochten er maar drie buitenlanders worden opgesteld. Manchester City heeft er momenteel elf. Zulke clubs halen overal de beste spelers op”, benadrukt de voormalig winnaar van de Champions League woensdag in gesprek met De Telegraaf. De oud-Ajacied vindt het allerbelangrijkste dat heel Europa weer over Ajax praat. “Dat iedere voetballiefhebber denkt: ’Jezus, wat loopt er daar weer een talent, wat presteren ze knap met veel minder financiële middelen en wat een amusementswaarde!”

Ajax moet oogsten in de Champions League. “Het is, voor dit elftal althans, nu of nooit”, vervolgt De Boer. “Ik verwacht dat er na de zomer heel wat andere poppetjes staan.” Hij denkt dat de achtste finale, misschien de kwartfinale, het eindstation zal zijn. “Schiet mij maar lek als Ajax de Champions League wel wint.”

Ajax verloor nog nooit een officiële thuiswedstrijd in Europa tegen Bayern München: drie zeges, één remise en nul nederlagen in vier ontmoetingen. De laatste keer dat de Amsterdamse club thuis te sterk was voor de Duitsers, was in de halve finale van het succesvolle Champions League-seizoen 1994/95: 5-2.