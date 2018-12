PSV pakt slechts twee punten: ‘Dat doet niks af aan onze prestatie’

PSV heeft het Europese seizoen dinsdagavond afgesloten met een gelijkspel. In Milaan werd het 1-1 tegen Internazionale, dat door de remise van Tottenham Hotspur bij groepswinnaar Barcelona (1-1) naast de knockout-fase van de Champions League greep. PSV had al geen zicht meer op overwintering in Europa en kan zich nu volledig gaan richten op de prolongatie van de landstitel, daar men ook al in de KNVB Beker werd geëlimineerd.

Luuk de Jong kijkt ondanks de laatste plaats in de groep met een goed gevoel terug naar het Champions League-seizoen van PSV, dat in Groep B genoegen moest nemen met twee punten. “Mensen gaan kijken naar hoeveel punten je hebt gehaald, maar als ik kijk naar ons spel dan moet ik ons een compliment geven”, vertelde de aanvaller in gesprek met Veronica. “Natuurlijk wil je meer punten halen, maar zo slecht was het allemaal niet. We kunnen dit meenemen naar de toekomst en hierop voortbouwen.”

In vier van de zes groepsduels kwam PSV op voorsprong, ook in Milaan. “Het is lekker dat je een punt pakt. Maar als je voorstaat, wil je winnen ook. Ik denk dat een gelijkspel wel verdiend is”, besloot De Jong. Ook Mark van Bommel keek met een redelijk goed gevoel terug naar het Europese seizoen van PSV. "Als je ziet waar we van de zomer tegen BATE begonnen en waar we nu staan dan is dat een wereld van verschil”, benadrukte de oefenmeester. “We hebben ons de afgelopen maanden met topploegen kunnen meten. We hebben twee punten, maar doet niks af aan onze prestatie.”

“We hebben met lef en durf gespeeld, ook vanavond. Vandaag hadden we wel dat beetje geluk wat we in andere wedstrijden niet hadden. Zoiets is ongrijpbaar. Ons seizoen is nog lang niet klaar en we kunnen nu vol voor het kampioenschap gaan”, verzekerde Van Bommel, die met PSV een voorsprong van twee punten op Ajax heeft.