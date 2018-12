Liverpool wint bloedstollende kraker en schakelt Napoli uit

Liverpool heeft zich dinsdagavond met pijn en moeite weten te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. De ploeg van Jurgen Klopp was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Napoli, dat door de nederlaag op de derde plek is geëindigd in Groep C. Paris Saint-Germain won tegelijkertijd namelijk met 1-4 van Rode Ster Belgrado, waardoor de Fransen samen met Liverpool doorbekeren in het miljardenbal.

Liverpool – Napoli 1-0

Liverpool wist dat een zege noodzakelijk was op Anfield om de volgende ronde van de Champions League veilig te stellen. Marek Hamsik was in de beginfase dicht bij de openingstreffer, terwijl onder anderen James Milner namens Liverpool gevaarlijk was. Sadio Mané leek na twintig minuten de score te openen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een halfuur was het dan toch raak voor Liverpool: Mohamed Salah kreeg de bal aangespeeld vanaf het middenveld, hield de verdedigers van zich af en scoorde na een mooie dribbel vanaf de zijkant van het strafschopgebied: 1-0.

In de tweede helft kregen beide ploegen mogelijkheden om tot scoren te komen. Zo kon Dries Mertens gevaar stichten rond het doel van Alisson Becker, terwijl Salah aan de andere kant van het veld dit keer net niet doel trof. Liverpool had via Mané kans om de score hoger te laten uitvallen, maar de aanvaller kon niet tot scoren komen, waardoor het bij 1-0 bleef. Alisson had vlak voor tijd nog een fabuleuze redding in huis op een poging van Arek Milik, waardoor Liverpool uiteindelijk zegevierde.

Rode Ster Belgrado – Paris Saint-Germain 1-4

De Franse topclub begon sterk en nam na tien minuten de leiding. Bij een tegenaanval snelde Kylian Mbappé met gemak langs zijn directe tegenstander, waarna de jongeling de bal perfect klaarlegde voor Edinson Cavani: 0-1. PSG had geen kind aan Rode Ster en vlak voor de thee verdubbelde Neymar de marge. Bij een wederom scherpe counter dribbelde de Braziliaan langs verschillende verdedigers en schoot hij binnen het strafschopgebied raak.

Rode Ster ging echter niet bij de pakken neerzitten en in de tweede helft produceerde men de aansluitingstreffer. Een voorzet vanaf de linkerkant werd niet goed verwerkt, waarna Marko Gobeljic de bal uit de lucht hard achter doelman Gianluigi Buffon schoot: 1-2. Marquinhos zorgde er een kwartier voor tijd echter voor dat de fans van PSG niet hoefden te vrezen voor uitschakeling in de Champions League door hard raak te koppen. In blessuretijd maakte Mbappé er ook nog 1-4 van.