PSV neemt met remise in Milaan afscheid van Champions League

PSV heeft de Champions League-campagne afgesloten met een 1-1 gelijkspel. Na een kwartier spelen kwamen de Eindhovenaren op voorsprong via Hirving Lozano. Mauro Icardi tekende in de tweede helft namens Internazionale voor de gelijkmaker. Door het resultaat bij de wedstrijd tussen Barcelona en Tottenham Hotspur (1-1) zijn i Nerazzurri als derde geëindigd in Groep B en veroordeeld tot Europa League-voetbal na de winterstop.

Met één punt uit vijf wedstrijden was PSV voorafgaand aan het duel in Milaan al uitgeschakeld in Europees verband. Trent Sainsbury en Erick Gutiérrez hadden in het Giueseppe Meazza andermaal een basisplaats, evenals afgelopen vrijdag in de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Excelsior. Het betekende dat Gastón Pereiro weer op de reservebank zat, terwijl Daniel Schwaab nog altijd ontbrak wegens privé-omstandigheden. Internazionale had nog alle kans op overwintering in de Champions League, maar was afhankelijk van het resultaat van het duel tussen Barcelona en Tottenham Hotspur.

De intenties van Internazionale waren vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk. I Nerazzurri zochten de aanval en waren al snel dicht bij de openingstreffer. Mauro Icardi bediende Ivan Perisic, wiens inzet dankzij PSV-doelman Jeroen Zoet en de paal geen doelpunt opleverde. De Eindhovenaren hadden het lastig in de beginfase, maar kwamen wel na dertien minuten voetballen op voorsprong. Steven Bergwijn profiteerde van defensief geklungel en bediende Lozano, die met het hoofd trefzeker was. Via Luuk de Jong kreeg PSV niet lang daarna zelfs de mogelijkheid om de score uit te breiden.

Internazionale voerde vervolgens de druk op, wat resulteerde in kansen voor Icardi en Matteo Politano. Door de druk naar voren van de thuisploeg kwamen er ruimtes voor PSV, waardoor Bergwijn voor rust nog een mogelijkheid kreeg om de score te verdubbelen. Vlak na rust moest Zoet direct aan de bak, toen Icardi in het strafschopgebied opdook. De sluitpost voorkwam met een schitterende redding de gelijkmaker van de Argentijnse spits. Gaandeweg de tweede helft nam het aantal doelpogingen van de thuisploeg toe. Tevergeefs namen Borja Valero, invaller Keita Baldé Diao en Icardi het doel van PSV onder vuur.

Een kwartier voor tijd kreeg Internazionale toch de gelijkmaker. Politano vond Icardi, die Zoet met een kopbal wist te verschalken. Na de 1-1 nam de thuisploeg wat gas terug, mede omdat men wist dat Tottenham Hotspur in Barcelona op achterstand stond. Nadat the Spurs in de slotfase op gelijke hoogte kwamen in Spanje, moest Internazionale plotseling op zoek naar de winnende treffer. Ondanks een grote kans voor de ingevallen Lautaro Martínez hield PSV stand in Milaan, waardoor de 1-1 stand op het scorebord bleef en de Eindhovenaren afscheid van Europa nemen met een remise.