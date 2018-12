Tottenham weet Cillessen alsnog te passeren en blijft actief in de CL

Tottenham Hotspur heeft dinsdagavond in Spanje gelijkgespeeld tegen Barcelona, waardoor de Engelse topclub als tweede eindigt in Groep B van de Champions League: 1-1. Tottenham keek lange tijd tegen een achterstand aan in het Camp Nou, maar Lucas Moura zorgde vlak voor tijd voor de gelijkmaker. Door het 1-1 gelijkspel van Internazionale tegen PSV gaan de Engelsen samen met Barcelona door naar de volgende ronde.

De thuisploeg had een bliksemstart en stond al na zeven minuten op voorsprong dankzij Ousmane Dembélé. De aanvaller, die de laatste tijd vooral in het nieuws is vanwege slecht gedrag, pikte de bal bij een counter op het middenveld af, dribbelde richting het vijandelijke doel, zette twee verdedigers van Tottenham te kijk en bleef rustig tegenover Hugo Lloris: 1-0. Door de prachtige actie van Dembélé moest Tottenham alle zeilen bijzetten om met een resultaat het Camp Nou te verlaten.

Het was echter Barcelona dat in de eerste minuten de klok sloeg, waarbij Tottenham-spits Harry Kane nauwelijks in het spel werd betrokken. Christian Eriksen en Heung-Min Son hadden na verloop van tijd kansen namens de bezoekers, maar Jasper Cillessen wist zijn doel schoon te houden, ook bij een poging van de Zuid-Koreaan van dichtbij. Tottenham werd naarmate de wedstrijd vorderde sterker, maar de grootste kans kwam nog via Philippe Coutinho, die met zijn poging vlak voor het rustsignaal het aluminium teisterde.

Na de onderbreking had Tottenham goede kansen om langszij te komen. Eriksen stuitte op Cillessen, terwijl Kane het vizier niet op scherp had staan. Sergio Busquets mocht in de rust al invallen en na ruim een uur spelen betrad ook Lionel Messi het veld. Tottenham bleef echter de beste mogelijkheden creëren, zoals een goede kopkans van Moussa Sissoko, maar Cillessen hoefde zich zelden intensief in het zweet te werken.

Cillessen hield zijn ploeg bij tijd en wijle op de been, terwijl Lloris aan de andere kant van het veld aanzienlijk minder werk hoefde te verrichten. Barcelona kreeg via Coutinho de uitgelezen mogelijkheid om het duel op slot te gooien, maar de Braziliaan raakte wederom het aluminium. Even later was het Lucas Moura die Tottenham alsnog het punt bezorgde door goed voorbereidend werk van onder anderen Kane af te maken: 1-1.