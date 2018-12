‘Ajax vervolgt jacht en brengt bod van negen miljoen euro uit’

Lisandro Magallán blijft nadrukkelijk in beeld bij Ajax. Volgens Argentijnse media heeft de Amsterdamse club enkele dagen voor de Copa Libertadores-finale van Boca Juniors tegen River Plate een bod van negen miljoen euro uitgebracht op de verdediger. Het Algemeen Dagblad schrijft dinsdagavond over een bedrag van tien miljoen euro. Boca Juniors zou na de verloren eindstrijd in het Santiago Bernabéu van zich laten horen.

Afgelopen zondag verloor Magallán met Boca Juniors de finale van de aartsrivaal door in de verlenging twee goals tegen te krijgen (3-1). Het is niet de eerste keer dat Ajax nadrukkelijk wordt gelinkt met de Argentijse stopper. Eerder zouden de Amsterdammers ook een bod van circa negen miljoen euro hebben neergelegd bij Boca Juniors.

Begin november meldde De Telegraaf al dat Ajax de jacht op Magallán had heropend. De verdediger, die eerder al medisch werd gekeurd in Amsterdam, geldt als opvolger van Matthijs de Ligt, die in verband wordt gebracht met verschillende Europese grootmachten. Magallán zou afgelopen zomer al naar Ajax komen, maar mede omdat Boca geen vervanger kon vinden, opteerde Ajax voor de komst van Daley Blind.

De 25-jarige verdediger ligt momenteel nog tot medio 2021 vast bij de Argentijnse topclub. In totaal heeft Magallán tot dusver 75 wedstrijden gespeeld voor Boca Juniors, waarin hij 3 keer heeft gescoord en 1 keer een medespeler in stelling heeft gebracht. Eerder was Magallán actief voor drie andere Argentijnse clubs: Gimnasia, CA Rosario en Deportivo Defensa.