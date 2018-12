FC Porto sluit groepsfase in stijl af; Galatasaray overwintert in Europa

FC Porto heeft de groepsfase van de Champions League met een zege afgesloten. Het team van Sergio Conceicao, dat al zeker was van de winst van Groep D, won op de laatste speeldag met minimaal verschil van Galatasaray, dat ondanks de nederlaag toch in het toernooi om de Europa League overwintert. Lokomotiv Moskou kwam tegelijkertijd niet tot winst bij Schalke 04, dat al zeker was van de tweede plek en zodoende de knockout-fase van de Champions League, verloor zelfs en eindigt daarmee op de laatste plaats.

Galatasaray - FC Porto 2-3

De Turkse topclub, met Ryan Donk en Garry Mendes Rodrigues in de basis, keek na zeventien minuten tegen een achterstand aan. Alex Telles had bij een vrije trap een strakke voorzet in huis en Felipe kopte gedecideerd raak: 0-1. Vlak voor het rustsignaal verdubbelden de Portugezen de marge via Moussa Marega. De aanvaller mocht vanaf elf meter aanleggen na een makkelijk gegeven strafschop en faalde niet. Porto leek met een 0-2 voorsprong te rusten, maar ook Galatasaray kreeg een penalty toegewezen. Sofiane Feghouli werkte het leer tegen de touwen.

Na bijna een uur spelen leek Sergio Oliveira vroegtijdig het duel te beslissen door goed voorbereidend werk van Hernani te verzilveren, maar even later was Eren Derdiyok trefzeker door een strakke voorzet van Rodrigues op waarde te schatten. Direct daarna mocht Feghouli nogmaals vanaf elf meter proberen te scoren, maar ditmaal raakte de aanvaller de lat. Verder dan twee doelpunten kwam Galatasaray niet, waardoor de club in eigen huis met 2-3 verloor.

Schalke 04 - Lokomotiv Moskou 1-0

Domenico Tedesco had van tevoren al aangekondigd dat hij het duel zou gebruiken om te experimenteren en enkele spelers te testen. Het elftal van Schalke was ten opzichte van het duel met Borussia Dortmund van afgelopen zaterdag op liefst acht plaatsen gewijzigd. In een matige eerste helft van beide kanten had Schalke vooral een optisch overwicht: het spel van die Königsblauen was stroperig en niet doortastend, terwijl Lokomotiv amper voor gevaar zorgde. Pas in de extra tijd kreeg men een kans: een schot van Igor Denisov ging over.

In de tweede helft hielden de teams van Tedesco en Yuri Siomin elkaar lange tijd in evenwicht. Lokomotiv moest per se winnen om kans te maken op overwintering in Europa, maar het ietwat overtuigendere spel na rust wierp niet zijn vruchten af. Ralf Fährmann keerde in de 53e minuut een inzet van Aleksei Miranshuk en dat was tevens de enige noemenswaardige poging van de Moskouse bezoekers. Schalke leunde op de ingevingen van Yevhen Konoplyanka en sloeg uiteindelijk in de slotminuten toe. Alessandro Schöpf benutte een rebound, na een redding van Guilherme op een schot van Suat Serdar.