Begeerde Arjen Robben geeft toe: ‘Dat doet mij wel wat’

Arjen Robben stopt na dit seizoen bij Bayern München en de 34-jarige aanvaller weet nog niet wat zijn volgende club wordt. PSV en FC Groningen worden als logische opties beschouwd door verschillende media, maar de voormalig Oranje-international weet nog absoluut niet waar zijn toekomst ligt, zo geeft hij aan in gesprek met de NOS.

“Een vervolgstap kan ook stoppen zijn. Maar op het moment dat er iets voorbij komt waar ik echt honderd procent achtersta, waar ik echt nog een uitdaging in zie, dan zou ik het doen”, zegt Robben, wiens contract komende zomer bij Bayern afloopt en zodoende over belangstelling niet te klagen heeft. “Er zijn twee of drie dingen voorbijgekomen.”

Fans van FC Groningen, voormalig werkgever van de aanvaller, hebben verschillende acties op touw gezet om Robben te verleiden terug te keren bij de Trots van het Noorden. “Dat doet mij wel wat. Ik heb banden met de club. Het voelt als thuis. Maar dat is geen garantie dat ik gelijk dingen toezeg. Ik heb altijd gezegd, en ik denk nu helemaal in deze positie dat dat goed is: ik beloof niks."

“FC Groningen blijft mijn cluppie. Daar zal ik altijd verbinding mee houden. Op welke manier dan ook. Maar alles is nog open”, aldus Robben, die een terugkeer bij Oranje niet verwacht. “Ja, het begint te kriebelen. Maar het is niet realistisch. Het is goed zo. Ik ben 34. Met de nieuwe bondscoach (Ronald Koeman, red.) zijn we een nieuwe weg ingeslagen met jonge frisse gasten. Dat moet je als bijna 35-jarige niet willen. Zo van: 'Ik ben er weer, hoor. Als je mij nodig hebt...'”