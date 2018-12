LA Galaxy strikt ‘ervaren’ Nederlander: ‘Ik kijk uit naar deze mogelijkheid’

Dennis te Kloese is de nieuwe algemeen directeur van Los Angeles Galaxy, zo meldt de club uit de Major League Soccer dinsdag via de officiële kanalen. De Nederlander komt over van de Mexicaanse voetbalbond, waar hij directeur was. Te Kloese gaat zich met verschillende teams van LA Galaxy bezighouden en is ook leidend in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.

“Ik ben dankbaar en kijk uit naar deze mogelijkheid om mij aan te sluiten bij LA Galaxy”, zo laat Te Kloese weten op de clubsite. De Nederlander is bij de Amerikaanse club onder meer verantwoordelijk voor spelers halen en het scoutingsapparaat en technische staf op orde brengen. Te Kloese gaat samenwerken met onder anderen technisch directeur Jovan Kirovski en directeur spelersbeleid Kurt Schmid.

“Dennis heeft heel veel ervaring”, begint voorzitter Chris Klein. “We hebben er alle vertrouwen in dat hij de mogelijkheden van de club op allerlei gebieden optimaal gaat benutten. We verwelkomen zijn leiderschap”, zo klinkt het. Te Kloese heeft bij LA Galaxy onder meer te maken met spelers Zlatan Ibrahimovic en Giovani en Jonathan Dos Santos.