Guardiola sluit komst van ‘man van 150 miljoen’ uit: ‘Een fantastische speler’

Saul Niguez wordt de afgelopen tijd in verband gebracht met een overstap naar Manchester City, waarbij de Engelse topclub bereid zou zijn aan de afkoopclausule van de middenvelder van Atlético Madrid ter hoogte van 150 miljoen euro te voldoen. Manager Josep Guardiola spreekt de berichtgeving dinsdag tegen.

“Manchester City heeft interesse in wel 125 spelers zoals ik het meekrijg, dus eentje meer kan geen kwaad”, zegt Guardiola dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met TSG Hoffenheim, geciteerd door Goal. “Soms lees ik zelfs: 'Josep Guardiola heeft belangstelling in deze speler.' Gek genoeg ken ik hem dan niet eens.”

“Saul is een fantastische speler, maar we hebben geen interesse. Hij is een speler van Atlético Madrid en dat zal hij ook lange tijd blijven. Hij is een exceptionele speler”, aldus Guardiola, die blij is met de contractverlenging van Phil Foden. De achttienjarige middenvelder heeft maandag zijn contract verlengd bij the Citizens tot medio 2024.

“Ik ben erg blij. We geloven dat we met hem een unieke speler hebben, net zo speciaal als bijvoorbeeld Jadon Sancho en Brahim Diaz. In de komende vijf of zes jaar gaan wij hem helpen om een betere speler te worden. En hij gaat helpen het team beter te laten functioneren. Hij is een ongelooflijke vechter”, besluit Guardiola over de viervoudig international van Engeland Onder-21.