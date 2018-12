20-0 nederlaag komt door ‘veel jeugdspelers, autopech en late warming-up’

Jong Achilles '29 verloor maandagavond met 20-0 van Jong Heracles Almelo, een uitslag waar de voetbalwereld van opkeek. Frans Derks, technisch manager van de amateurclub uit Groesbeek, heeft een verklaring voor de grote nederlaag. “We hebben gewoon veel pech gehad”, wordt de sportbestuurder geciteerd door TC Tubantia.

Derks stelt dat de beloften te maken hadden met de Wet van Murphy. “We hadden het moeilijk om elf spelers op de been te krijgen. We zijn immers een amateurclub. De meeste jongens werken overdag gewoon of gaan naar school. Verder was er veel interne miscommunicatie.” Zodoende moesten jeugdspelers aan de bak tegen de club uit Almelo.

“Vijf jongens waren nog maar eerstejaars A-spelers. Daarnaast hadden veel spelers last van autopech”, vervolgt Derks. Door al deze problemen kwamen de talenten veel te laat aan in Almelo. “We hebben amper een warming-up kunnen doen.” Momenteel staan de beloften van Achilles in de competitie op een doelsaldo van 4-86. Toch gelooft Derks dat het zinvol is om een beloftenteam op dit niveau te hebben.

Derks wil graag zien dat zijn teams op het hoogst mogelijke niveau uitkomen, omdat de jongelingen meer zouden leren van 20-0 nederlaag tegen Heracles dan van een gelijkspel tegen bijvoorbeeld Hoek. “Door financiële problemen en bestuurscrisis konden we pas ver na de overschrijvingsdatum in het amateurvoetbal een selectie samen stellen. We hebben vrije spelers moeten halen en dat zijn zelden pareltjes", aldus Derks.