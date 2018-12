Kovac wordt niet meer uitgelachen: ‘Ik kan zo elf spelers van Ajax opnoemen’

Niko Kovac werd twee maanden geleden uitgelachen toen hij verklaarde dat Ajax weer een sterke ploeg heeft. Bayern München ontsnapte voor eigen publiek echter aan een nederlaag tegen de Amsterdammers (1-1) en inmiddels zijn beide teams zeker van de volgende ronde in het Europese miljardenbal. “Inmiddels weten we wel beter”, blikte de trainer van Bayern vooruit op de return, woensdag in Amsterdam. “Ze hebben heel veel kwaliteit.”

Talenten als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden bijna wekelijks met een transfer naar Bayern in verbandgebracht. “Maar ze hebben nog veel meer goede spelers”, zei Kovac. “Ik kan zo elf spelers van Ajax opnoemen. Dat is nu wel duidelijk voor iedereen, toch?” Bayern heeft minimaal een gelijkspel nodig voor de groepswinst. “Dan spelen we in de achtste finales waarschijnlijk tegen een iets mindere tegenstander."

“Maar ook als we als tweede eindigen kunnen we ver komen. Geen club loot graag tegen Bayern.” Makkelijk zal het niet worden tegen Ajax, benadrukte Kovac, Hij kan geen beroep doen op de geblesseerde Arjen Robben, maar Robert Lewandowski scoorde dit seizoen al twintig keer in allee competities. “Hij is een garantie voor succes. Ik ben blij dat hij bij ons is gebleven.”

“Ajax heeft een heel, heel sterke ploeg. De club heeft wereldwijd een grote naam en het wordt een interessante wedstrijd”, benadrukte Kovac, die hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van het eerste duel met Ajax. “Inmiddels weten we beter. Ajax heeft heel veel kwaliteit. We willen winnen en vooral niet weer de fouten maken die we toen maakten.”

Met Joshua Kimmich en Leon Goretzka op het middenveld incasseert zijn elftal minder tegentreffers en werden de laatste drie officiële duels in winst omgezet: Benfica (5-1), Werder Bremen (2-1) en 1. FC Nürnberg (3-0). “We willen dit systeem erin blijven houden, wie er ook speelt. Thiago Alcántara is op de terugweg en hij kan ook op deze positie spelen”, claimde de oefenmeester van der Rekordmeister.