‘Mocht de kans om in te stromen komen, dan kijkt Feyenoord er serieus naar’

Feyenoord koos er in een eerder stadium voor om niet met zijn beloftenelftal in te stromen in de voetbalpiramide, waardoor Jong Feyenoord zijn wedstrijden nu nog in de beloftencompetitie speelt. Met de start van de kampioenspoule in die competitie kan daar echter verandering in komen en de club laat dinsdagmiddag in gesprek met RTV Rijnmond weten na te denken over die stap.

“Mocht de kans zich voordoen, dan gaan wij er serieus naar kijken”, vertelt woordvoerder Raymond Salomon. Een eventuele promotie vanuit de beloftencompetitie is wel afhankelijk van de prestaties van Jong FC Den Bosch in de Hoofdklasse en die van Jong FC Groningen en Jong FC Volendam in de Derde Divisie. Als FC Den Bosch namelijk promoveert en FC Groningen en FC Volendam niet degraderen, is er geen plek voor een nieuw beloftenteam.

De KNVB zal voorafgaand aan de kampioenspoule met alle clubs in gesprek gaan: “Welke opzet je ook kiest, het gaat erom dat deze dienend is aan het eerste elftal van Feyenoord. Daar moeten spelers, zowel de jeugd als spelers die van een blessure terugkeren, zo goed mogelijk klaar worden gestoomd”, zegt Salomon daarover. De woordvoerder geeft verder aan dat de kans aanwezig is dat Feyenoord besluit om de zaken bij het oude te houden.

“Zonder te zeggen wat wij vinden wat de beste manier is, stellen wij vast dat het nu ook goed gaat. Getuige de recente voorbeelden met Nicolai Jørgensen en Jeremiah St. Juste, die in het tweede wedstrijdritme op konden doen”, legt hij uit. “'Ook de jongere jongens als Wouter Burger en Orkun Kökcü maken veel vlieguren. Dat had met alleen een elftal in de Keuken Kampioen Divisie niet gekund.” In een ideale wereld zouden clubs volgens Salomon elftallen in zowel de Keuken Kampioen Divisie, als in de beloftencompetitie hebben: “Maar daarvoor heb je én toestemming nodig, én het budget.”