Club WK 2018: deelnemers, wedstrijden, speelschema en achtergrond

Real Madrid gaat deze maand proberen om voor de derde keer op rij het WK voor clubteams te winnen. Het mondiale eindtoernooi voor clubs staat weer voor de deur en wordt dit jaar afgewerkt in de Verenigde Arabische Emiraten. Na het winnen van de Copa Libertadores is River Plate de zevende en laatste deelnemer van het toernooi, dat woensdag van start gaat. Terwijl het toernooi van start gaat, nemen we door hoe het toernooi in zijn werk gaat, wie de deelnemers zijn, hoe zij zich hebben geplaatst en hoe de route naar de finale eruit ziet.

Wat is het WK voor clubteams?

Zoals de naam van het toernooi doet vermoeden, mag de winnaar van het toernooi zich de wereldkampioen van het clubvoetbal noemen. Hoewel de wereldtitel op het spel staat, heeft het toernooi in Europa minder aanzien dan andere toernooien zoals het WK, EK of de Champions League.

Het WK voor clubteams is de afgelopen jaren in verschillende formats georganiseerd. Van 1960 tot 2004 organiseerden de UEFA en CONMEBOL samen de Intercontinental Cup. De winnaars van de Champions League en Copa Libertadores namen het in die periode in een finale tegen elkaar op. De winnaar mocht zich wereldkampioen noemen. Feyenoord (1970) en Ajax (1972 en 1995) zorgden voor Nederlands succes.

In het jaar 2000 introduceerde de FIFA het WK voor clubs. Door verschillende interne problemen werd de tweede editie pas in 2005 gespeeld. In dat jaar werd besloten om het WK voor clubteams op te zetten zoals het toernooi in de huidige vorm wordt gespeeld.

Welke clubs hebben zich geplaatst?

Real Madrid won de afgelopen twee edities en plaatste zich in mei van dit jaar, door in Kiev voor de derde keer op rij de Champions League te winnen. De Koninklijke was vorig jaar in de finale nog met 1-0 te sterk voor Gremio door een doelpunt van Cristiano Ronaldo.

Al Ain is geplaatst als landskampioen van het gastland: de Verenigde Arabische Emiraten. Team Wellington, Guadalajara, Kashima Antlers en ES Tunis hebben zich als kampioenen van respectievelijk Oceanië, Noord-Amerika, Azië en Afrika geplaatst.

Het Argentijnse River Plate boekte zijn ticket afgelopen zondag doordat in het Santiago Bernabéu de Copa Libertadores werd gewonnen ten koste van Boca Juniors. Na een 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd, eindigde de return in Spanje in een 3-1 overwinning na verlenging.

Waar wordt het WK voor clubteams gespeeld?

Het toernooi wordt afgewerkt in twee verschillende stadions in de Emiraten: Het Zayed Sports City Stadium in Abu Dhabi en het Hazza Bin Zayed Stadium in Al Ain.

Het Zayed Sports City Stadium is de grootste in de Verenigde Arabische Emiraten en biedt plaats aan 43.000 toeschouwers. In 2009, 2010 en 2017 werden hier ook al de finales van het WK voor clubteams gespeeld.

Het Hazza Bin Zayed Stadium opende in 2014 zijn deuren en biedt plaats aan 22.717 toeschouders. Het stadion wordt voor meerdere evenementen gebruikt en is de thuisbasis van Al Ain.

Programma

Het WK voor clubteams gaat op woensdag 12 december van start. Het openingsduel is een play-offduel en gaat tussen Al Ain en Team Wellington. De volgende fase van het toernooi, de kwartfinales, gaan vanaf 15 december van start. De twee halve finales worden afgewerkt op 18 en 19 december. De finale en duel om de derde plaats staan op zaterdag 22 december op het programma.





WEDSTRIJD DATUM PLAY-OFF AFTRAP LOCATIE 1 12 december Al Ain - Team Wellington 16.30 uur CET Al Ain

WEDSTRIJD DATUM KWARTFINALES AFTRAP LOCATIE 2 15 december Kashima Antlers - Guadalajara 14.00 uur CET Al Ain 3 15 december Esperance de Tunis vs Winnaar Wedstrijd 1 17.30 uur CET Al Ain

WEDSTRIJD DATUM VIJFDE PLAATS AFTRAP LOCATIE 4 18 december Verliezer Wedstrijd 2 - Verliezer Wedstrijd 3 14.30 uur CET Al Ain

WEDSTRIJD DATUM HALVE FINALES AFTRAP LOCATIE 5 18 december River Plate vs Winnaar Wedstrijd 2 17.30 uur CET Al Ain 6 19 december Winnaar Wedstrijd 3 - Real Madrid 17.30 uur CET Al Ain

WEDSTRIJD DATUM DERDE PLAATS AFTRAP LOCATIE 7 22 december Verliezer Wedstrijd 5 - Verliezer Wedstrijd 6 15.00 uur CET Abu Dhabi

WEDSTRIJD DATUM FINALE AFTRAP LOCATIE 8 22 december Winnaar Wedstrijd 5 - Winnaar Wedstrijd 6 18.00 uur CET Abu Dhabi