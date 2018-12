Ten Hag krijgt goed nieuws uit ziekenboeg: ‘Denk dat ik klaar ben’

Ajax-doelman André Onana viel zaterdagavond geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle en de Kameroener werd in dat duel vervangen door reservekeeper Kostas Lamprou. In de afgelopen dagen werd gevreesd dat Onana ook het belangrijke Champions League-treffen met Bayern München, waarin de Amsterdammers nog groepswinnaar kunnen worden, van woensdagavond moet missen, maar de keeper kwam dinsdagmiddag op de persconferentie met goed nieuws.

“Ik denk dat ik klaar ben om te spelen. Waarschijnlijk ben ik er morgen bij, maar ik ga zo eerst nog trainen”, vertelde hij aan het verzamelde journaille. Naast Onana viel ook Donny van de Beek geblesseerd uit in Zwolle, maar trainer Erik ten Hag heeft goede hoop dat de middenvelder, net als Hakim Ziyech en Kasper Dolberg, gewoon mee kan doen tegen der Rekordmeister: “We gaan zo trainen, maar dan hopen we toch dat we iedereen aan boord hebben om morgen de strijd aan te gaan. We hopen op Van de Beek, Dolberg en Ziyech, maar zekerheid heb ik natuurlijk niet”, liet hij optekenen.

Hoewel Ajax zich tegen Bayern nog van de koppositie kan verzekeren, zijn de Amsterdammers al wel zeker van overwintering in het miljardenbal. Ten Hag lijkt er, mede vanwege de fysieke ongemakken in zijn selectie, dan ook nog niet helemaal over uit of hij woensdag met zijn sterkste opstelling aan gaat treden in de Johan Cruijff ArenA: “Dat zijn afwegingen en dat speelt de laatste dagen in mijn hoofd en in de hoofden van de staf. De eerste plek in de groep is van belang. Daarin kun je een betere uitgangspositie creëren. Maar we hebben ook te maken met een competitie”, legt hij uit.

“We willen daarin graag een titel halen. Welke risico's ga je dan aan? Daar moeten we een goede afweging in maken. We kunnen niks uitsluiten. We doen aan topsport en dan loop je op de grenzen. Dan kan er weleens wat verkeerd uitpakken. Want als je die grenzen niet opzoekt, wordt het ook moeilijk om iets te winnen”, vervolgt hij zijn verhaal. Ajax en Bayern treffen elkaar om 21.00 uur in Amsterdam en de thuisploeg is bij een overwinning op de Duitse grootmacht zeker van de winst van Groep E.