Update: Olympiacos bevestigt vertrek Yaya Touré na slechts drie maanden

Yaya Touré en Olympiacos gaan hun samenwerking naar verluidt beëindigen. De Ivoriaanse middenvelder sloot zich drie maanden geleden aan bij de Griekse topclub, maar de veteraan is tot op heden niet verder gekomen dan vijf wedstrijden. Olympiacos en Touré hebben in goed overleg besloten de samenwerking stop te zetten, zo melden enkele Griekse media, zoals Sport 24.

De 35-jarige middenvelder, die in het seizoen 2005/06 ook actief was voor Olympiacos, was acht jaar werkzaam bij Manchester City alvorens hij afgelopen zomer transfervrij een nieuwe club mocht uitkiezen. De routinier koos voor een nieuw dienstverband bij Olympiacos, maar Touré kan de verwachtingen van onder meer trainer Pedro Martins niet waarmaken.

Touré ligt nog tot volgend jaar zomer vast, waarbij de club de optie heeft om de verbintenis met een jaar te verlengen. De zaakwaarnemer van de Ivoriaan zou momenteel echter bezig zijn om de samenwerking definitief stop te zetten. Naar verluidt zijn enkele Chinese en Amerikaanse clubs geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder.

Update 11 december 17.20 uur - Olympiacos bevestigt vertrek Yaya Touré na slechts drie maanden

Olympiacos heeft dinsdagmiddag via de officiële kanalen bevestigd dat Yaya Touré na slechts drie maanden weer vertrekt bij de club. De middenvelder werd afgelopen zomer transfervrij overgenomen van Manchester City, maar slaagde er in Griekenland niet in om indruk te maken en kwam slechts vijf keer in actie. De club meldt dat de twee partijen met wederzijdse instemming een einde maken aan hun samenwerking.