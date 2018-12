KNVB meldt ‘vanuit supporterskant onwenselijke’ startdatum seizoen 2019/20

De KNVB heeft dinsdag de speeldagen voor het volgende Eredivisie-seizoen bekendgemaakt. De eerste wedstrijd van de volgende voetbaljaargang wordt op 2 augustus afgewerkt. De Johan Cruijff Schaal is op zondag 28 juli en de finale van de KNVB Beker wordt op zondag 19 april gespeeld. Op 24 mei zijn de laatste play-offwedstrijden. De Keuken Kampioen Divisie begint op 9 augustus.

Volgens de voetbalbond is er bewust gekozen om zo vroeg al te beginnen, omdat er dan minder midweekse speelrondes nodig zijn. "Ook biedt een vroeger begin van de competitie voordeel voor de ploegen die in de Europese voorrondes spelen. Deze ploegen zijn immers dan al eerder in het seizoen ingespeeld", aldus Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB.

"Ook moeten we rekening houden met het EK 2020 waar we aan het einde van het seizoen mee te maken hebben. Natuurlijk realiseren wij ons goed dat deze datum nog in de vakantieperiode valt en dat dit vanuit supporterskant onwenselijk is, maar op basis van voorgaande punten hebben we samen met de clubs toch besloten om vroeg te starten", stelt Bluyssen.