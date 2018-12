‘De komst van Reiziger heeft voor mij goed uitgepakt, ik leer veel van hem’

Teun Bijleveld kon vorig jaar zijn aflopende verbintenis bij AZ verlengen, maar koos ervoor om de overstap te maken naar Ajax. De twintigjarige middenvelder kwam zodoende terecht bij Jong Ajax en was in het afgelopen seizoen een van de spelers die de meeste minuten maakte in het kampioensjaar van de Amsterdamse beloften. Het kwam voor Bijleveld echter wel als een kleine verrassing dat hij ging werken onder Michael Reiziger, die de opvolger werd van de naar de hoofdmacht overgestapte Marcel Keizer.

“Toen mijn contract bij AZ bijna afliep mocht ik met andere clubs gaan praten en zodoende kwam er ook een gesprek met Marcel Keizer. Hij liet mij toen een paar beelden zien waarbij hij uitlegde hoe hij mij zag als speler, hoe hij dat in het plaatje van Ajax vond passen, wat ik goed deed, wat er beter kon en hoe dat er op de training uit zou komen te zien”, blikt Bijleveld terug in gesprek met Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie.

“Ik ging daarna natuurlijk naar Ajax met de gedachte dat ik onder Keizer zou gaan trainen, maar hij ging al snel naar het eerste. Toen kwam Reiziger en dat heeft voor mij eigenlijk alleen maar heel positief uitgepakt”, vervolgt de middenvelder zijn verhaal. “Ik heb heel veel van hem geleerd, hij is altijd eerlijk en zegt wat hij vindt, wat er wel of niet goed gaat en wat er beter moet.”

Bijleveld denkt dan ook niet dat Jong Ajax het eindstation zal vormen voor de voormalige rechtsback: “Het zal zeker zijn ambitie zijn om over te steken naar de hoofdmacht en dat is ook helemaal geen rare gedachte. Hij heeft alles wat Ajax wil winnen al gewonnen en het is nooit verkeerd om daar een ervaringsdeskundige in te hebben. Maar op dit moment is daar natuurlijk geen sprake van: het gaat nu zo goed en Erik ten Hag doet het ook fantastisch.”

Het volledige interview met Teun Bijleveld verschijnt woensdag op Voetbalzone.

