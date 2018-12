PSV houdt torenhoog bedrag over aan Champions League-seizoen

Het Europese seizoen zit erop voor PSV. Na de vijfde speelronde was het al duidelijk dat de Eindhovenaren op de laatste plaats zouden eindigen in de groepsfase van de Champions League. Doordat de ploeg van trainer Mark van Bommel dinsdagavond met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij Internazionale, eindigt de koploper van de Eredivisie dit Europese seizoen met slechts twee punten. Desondanks houdt PSV met ongeveer 37 miljoen euro een behoorlijk bedrag over aan de Champions League-deelname dit seizoen.

PSV plaatste zich als landskampioen niet direct voor de groepsfase van de Champions League. In de play-offs werd BATE Borisov over twee duels verslagen, waarna de club uit Noord-Brabant zich plaatste voor het eindtoernooi. Net als alle andere 31 deelnemende clubs ontving ook PSV een startpremie van 15,25 miljoen euro.

Dertig procent van het prijzengeld, wat neerkomt op 585,05 miljoen euro, werd dit seizoen door de UEFA gereserveerd voor premies op basis van de Europese prestaties van clubs van de afgelopen tien jaar. De clubs die van alle 32 deelnemers op deze coëfficiëntenlijst het slechtst presteert, ontvangt 1,1 miljoen euro. De best presterende club (Real Madrid) ontvangt 35,46 miljoen euro uit deze pot. PSV verdiende op deze manier nog eens 12,2 miljoen euro.

PSV heeft het nagelaten om in de groepsfase stevige premies binnen te harken. Een overwinning in de groepsfase van het toernooi is goed voor 2,7 miljoen euro en een gelijkspel levert 900.000 euro op. Waar Ajax in vijf wedstrijden de groepsfase 9,9 miljoen euro aan premies verdiende, pakte PSV slechts twee punten, goed voor 1,8 miljoen euro. Toch kan PSV hier nog meer geld aan overhouden. Omdat de UEFA bij een gelijkspel 1,8 miljoen euro uitkeert aan twee teams, blijft er 900.000 euro over. Het geld dat per gelijkspel overblijft gaat via een verdeelsleutel naar de 32 deelnemers.

De verdiensten van PSV dit seizoen zullen ondanks de tegenvallende prestaties nog met miljoenen euro’s oplopen. Het Eindhovens Dagblad rekende eerder uit dat PSV circa 3,25 miljoen euro ontvangt vanuit de marketpool, al wordt het definitieve bedrag pas in een later stadium bekend. Daarnaast houdt de club ongeveer 4,5 miljoen euro over aan recettes.

PSV nam voorafgaand aan dit seizoen in 2016/17 voor het laatst deel aan de Champions League. Ook toen eindigde de ploeg van toenmalig trainer Phillip Cocu op de laatste plaats, destijds met twee punten. Het prijzengeld en de premies vielen in dat seizoen echter een stuk lager uit. De twee punten die PSV pakte leverden 1 miljoen euro op, de startpremie bedroeg 12,7 miljoen euro en omdat de club uit Eindhoven de enige Nederlandse deelnemer was vielen de tv-gelden met 9,3 miljoen euro een stuk hoger uit dan dit seizoen. Het totaalbedrag wat PSV in 2017 vanuit de UEFA ontving lag op 23 miljoen euro.

Een jaar eerder, in het seizoen 2015/16, bereikte PSV de achtste finales. Het totaalbedrag wat de club in dat jaar overhield aan de Champions League was 32,8 miljoen euro.