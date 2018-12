‘Transfercircus’ rond topschutter draait op volle toeren door zaakwaarnemer

Kristoffer Peterson wordt de laatste dagen gelinkt met een transfer naar AEK Athene. De zaakwaarnemer van de aanvaller van Heracles Almelo zei vorige week dat de Griekse topclub interesse heeft in de Zweed. Technisch manager Mark-Jan Fledderus wil niets kwijt over de kwestie. "Ik kan niet op elke gerucht ingaan", laat hij tegenover TC Tubantia weten.

Volgens de lokale krant wil Heracles pas ergens op ingaan als de transfergeruchten serieuzer van aard worden. Peterson stelde na de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht (3-1) dat Heracles en AEK Athene in gesprek zijn, maar Fledderus wil niets vertellen. Peterson heeft nog een contract tot komende zomer, maar Heracles heeft een eenzijdige optie voor nog een jaar.

TC Tubantia schrijft over een 'transfercircus', ook omdat de transfermarkt pas over een kleine maand opengaat en de zaakwaarnemer van Peterson zich al laat horen. Verschillende Griekse journalisten hebben reeds gemeld dat de interesse in Peterson serieus is. De aanvaller staat sinds januari 2017 onder contract bij Heracles en heeft sindsdien 22 keer gescoord en 9 assists afgeleverd in 67 wedstrijden.