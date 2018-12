Blind: ‘Ik las dat Overmars overal wat hengeltjes heeft uitgegooid’

Daley Blind gaat woensdagavond samen met Ajax de eerste plaats in Groep E van de Champions League proberen veilig te stellen door in eigen huis te winnen van Bayern München. Bij het uitduel met de Duitse topclub (1-1) in oktober was de verdediger niet zozeer onder de indruk geraakt van het spel van de tegenstander: “Zelf was ik het meest onder de indruk van Ajax en niet van Bayern.”

“Ik kijk niet elke week naar hun wedstrijden, maar het is duidelijk dat ze niet in hun beste periode zitten. Ze presteren niet zoals afgelopen jaren, misschien speelt dat een rol tijdens de wedstrijd van woensdag”, vervolgt Blind in gesprek met ELF Voetbal. De Oranje-international vond dat Ajax in Beieren met veel durf speelde. De stopper gaat dan ook 'vol goede moed' richting het duel met Bayern.

Ajax wil graag de eerste plek in Groep E innemen, maar dan is winst op Bayern noodzakelijk. Volgens Blind is de koppositie een belangrijke plek. “Normaliter krijg je een mindere tegenstander als je eerste in de poule wordt. Er zijn misschien ook andere groepen waar verrassingen in zitten. Het is afwachten wat de loting wordt, maar die eerste plek is altijd beter.”

Verschillende Ajacieden worden in verband gebracht met een uitgaande transfer, zoals Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Blind ziet bij een leegloop echter nog voldoende perspectief voor Ajax. “Ik las dat Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) overal wat hengeltjes heeft uitgegooid. Ik ben nieuwsgierig naar wat hij straks binnenhengelt.”