‘Niemand mag oordelen over Cristiano, dat is iets persoonlijks’

Cristiano Ronaldo liet maandag in een groot interview in de Italiaanse pers weten dat Juventus ‘meer als een familie’ voelt dan Real Madrid deed en dat hij deel uitmaakt van het beste team waar hij ooit in gespeeld heeft. Santiago Solari en Álvaro Odriozola werden dinsdag op de persconferentie in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen CSKA Moskou van woensdag gevraagd naar de opmerkingen van de Portugees en reageerden door te stellen dat Real ook een familie is.

“Ik heb veel respect voor iemand als Cristiano, die een legende is bij Real Madrid en de club veel heeft gegeven. Maar dat ligt nu in het verleden. We zijn hier ook een familie en hetgeen je nog het meest zal verbazen is de nederigheid van de wereldkampioenen en Champions League-winnaars hier en de honger die zij elke dag weer laten zien. Dit is een familie en we vechten allemaal met verenigde krachten om de doelen die voor dit seizoen zijn gesteld te behalen”, reageerde Odriozola tegenover het verzamelde journaille.

Solari is het eens met zijn rechtsback: “Nederigheid is een kwaliteit die alle topspelers nodig hebben en we hebben bij Real Madrid een fantastisch en bescheiden team. Als het gaat over de waarden die een topsporter nodig heeft, is dit een topgroep. Cristiano zal altijd speciaal zijn voor deze club, hij is de geschiedenisboeken ingegaan en niemand mag oordelen over de manier waarop hij de zaken voelt; dat is iets voor hem persoonlijk.”

Real Madrid is in de Champions League al verzekerd van overwintering, maar kijkt in LaLiga tegen een achterstand van vijf punten op koploper Barcelona aan. Solari is er echter van overtuigd dat zijn ploeg nog altijd op alle fronten meestrijdt: “LaLiga of de Champions League? Allebei, samen met de Copa del Rey en het WK voor clubs. We leven nog in alle competities en we moeten zo doorgaan. We strijden nog voor al onze doelstellingen.”