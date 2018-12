Van Bommel: ‘Het afscheid was niet makkelijk, maar ik wilde terug naar PSV’

Mark van Bommel neemt het woensdagavond met PSV op tegen Internazionale en de trainer keert zodoende voor even terug in het stadion waar hij in het verleden anderhalf seizoen actief was als speler van AC Milan. In onderstaande video blikt de voormalige middenvelder terug op zijn afscheid bij i Rossoneri en de manier waarop hij aankijkt tegen zijn terugkeer in Milaan.