‘Ik denk dat de kritiek van Rafael van der Vaart absolute onzin is’

Rafael van der Vaart stelde afgelopen zaterdag na de Kohlenpott-derby tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund, die met 1-2 werd gewonnen door die Borussen, dat Schalke ‘amper spelers heeft die een bal fatsoenlijk kunnen aannemen’. Die opmerking van de voormalige middenvelder is bij die Knappen niet in goede aarde gevallen en in onderstaande video laat Alessandro Schöpf weten het niet eens te zijn met Van der Vaart.