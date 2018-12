‘Dembélé krijgt forse boete na nieuwe misstap’: ‘Zullen het intern oplossen'

Daags na de met 0-4 gewonnen derby tegen Espanyol arriveerde Ousmane Dembélé weer te laat op de training van Barcelona. Ernesto Valverde weigerde op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Tottenham Hotspur al te diep in te gaan op de nieuwe misstap van de Fransman. Volgens TV3 heeft Barcelona Dembélé een boete van 50.000 euro opgelegd.

“Het is mij ook weleens gebeurd”, grapt Valverde tijdens het persmoment. “Ik wist dat jullie dingen over Dembélé zouden vragen. Het is waar dat er dingen zijn gebeurd en we zullen dat intern oplossen. Verder valt er op dit moment niet zoveel over te zeggen. Het is een nieuwe situatie en we willen deze speler proberen te helpen, omdat hij enorm veel talent heeft en we moeten zorgen dat hij het uiterste uit zichzelf weet te halen.”

In het duel met Espanyol was Dembélé goed voor een doelpunt en een assist. “Dit zijn vragen over een interne kwestie. Het gaat over een speler die veel bijdraagt op het veld, hetzelfde wat veel andere spelers doen. Iedereen moet zich hier aan dezelfde regels houden. Je wint de derby met 0-4 en iedereen zegt dan: Het zal relaxed zijn, het is zonnig buiten. Je hoopt dat er niks geks zal gebeuren.”

“Daarom zullen we dit intern oplossen, zoals ik al eerder heb aangegeven”, stelt Valverde. Barcelona is al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League en eindigt zeker als eerste in Groep B, waardoor het resultaat in het thuisduel met Tottenham Hotspur in principe niet van belang is. “We verwachten een zware wedstrijd tegen een goede tegenstander, die zich nog kan plaatsen voor de volgende ronde. Wij zullen alles geven voor een overwinning.”