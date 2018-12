'Frenkie de Jong moet naar Paris Saint-Germain’

De mogelijke transfer van Frenkie de Jong houdt de Betweters bezig: "Als Kylian Mbappé je vraagt, ga je direct", aldus Hugo Borst. Koert Westerman is het daar niet mee eens: "De Franse competitie stelt niks voor." Verder: het droomdebuut van Feyenoorder Orkun Kokcü en de VAR: "Het was me het weekend wel."