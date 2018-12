‘Bij Ajax heb ik de mooiste jaren van mijn carrière beleefd’

Tomás Galásek speelde tussen 1996 en 2006 in Nederland voor Willem II en Ajax. De Tsjechische oud-middenvelder bewaart warme herinneringen aan zijn tijd in de Eredivisie en was onlangs te gast bij Ajax - ADO Den Haag. “Dan voel ik me wel heel oud als ik Huntelaar zie”, zegt Galásek in gesprek met ELF Voetbal.

“Dat heb ik trouwens ook als ik beelden zie van Zlatan Ibrahimovic of van jongens als Nigel de Jong en Wesley Sneijder. De kinderen die ik trainde in Tsjechië geloofde niet dat ik ooit met Zlatan heb gespeeld. Dan zochten ze beelden op YouTube”, lacht de oud-middenvelder, die tegenwoordig werkzaam is als assistent bij de nationale ploeg van Tsjechië. “Bij Ajax heb ik de mooiste jaren van mijn carrière beleefd. Als jonge jongen droomde ik al ervan om voor een topclub als Ajax te spelen.”

“Willem II blijft voor mij ook altijd een speciale club, een echte familieclub. Als ik daar nu nog kom, voel ik me direct thuis”, gaat Galásek verder. In Nederland werkte hij samen met trainers Co Adriaanse, Ronald Koeman en Danny Blind. “Ik heb van allen veel geleerd. Met Co heb ik het langst gewerkt. Eerst bij Willem II en later ook weer bij Ajax. Co wist precies wist op welke positie een speler het best tot zijn recht kwam. Ook al was dat soms verrassend voor de speler.”

“Hij kwam ook vaak verrassend uit de hoek. Co liet ons ooit naar korfbal kijken om te zien hoe zij elkaar verdedigden”, aldus Galásek. “Hij wist altijd bijzondere straffen te bedenken in plaats van geldboetes. Hij pakte ook eens Shota Arveladze bij Ajax aan omdat hij na een wedstrijd niet door de mixed zone wilde gelopen. Shota moest tien keer van het spelershome voorbij de pers lopen.”