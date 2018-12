‘Kostas zou dan te klein zijn, maar hij maakt daar ook weer zijn kracht van’

Als André Onana niet op tijd hersteld is van zijn hamstringblessure, zal Kostas Lamprou woensdagavond in de Champions League tegen Bayern München waarschijnlijk het doel van Ajax verdedigen. De Griekse keeper krijgt regelmatig kritiek te verwerken vanwege zijn geringe lengte. Oud-doelman Jeroen Verhoeven weet als geen ander hoe het is om beoordeeld te worden op je uiterlijk en prijst de huidige reserve-doelman van Ajax in het Algemeen Dagblad.

Verhoeven stond tussen 2009 en 2012 onder contract bij Ajax en moest in 2011 plots aantreden in de Europa League-wedstrijd tegen Spartak Moskou (3-0 nederlaag). Kenneth Vermeer was al geblesseerd en Maarten Stekelenburg haakte vlak voor de wedstrijd af. “Het is heel moeilijk om er dan in één keer te staan zonder enige vorm van wedstrijdritme”, aldus Verhoeven.

De voormalig keeper van onder meer FC Volendam, Ajax en FC Utrecht vertelt dat hij altijd ‘heel relaxed’ is omgegaan met de kritiek over zijn uiterlijk. “Ik was fors en daar maakte ik gebruik van. Niemand liep graag tegen mij op”, vertelt hij. “En Kostas zou dan te klein zijn, maar hij maakt daar ook weer zijn kracht van. Hij is atletisch, heeft een enorme sprongkracht en is supersnel bij een één-op-één-situatie. Bovendien kan hij erg goed meevoetballen.”

Afgelopen zaterdag kwam Lamprou, die in de voorbereiding op het huidige seizoen de concurrentiestrijd achter Onana won van Benjamin van Leer, vlak voor rust binnen de lijnen. Vlak na zijn invalbeurt kreeg Ajax een tegendoelpunt te verwerken vanuit een hoekschop. “Maar een minuut daarvoor maakt hij een uitstekende redding. Daar hoor je dan niemand over. Dan is het: daar staat hij toch voor? Eerlijk is dat natuurlijk niet.”