Perez onder de indruk: ‘Ik eindigde met een glimlach door wat hij liet zien’

Orkun Kökcü maakte afgelopen zondag in de wedstrijd tussen FC Emmen en Feyenoord (1-4) zijn debuut in de Eredivisie. De zeventienjarige middenvelder verzorgde in Drenthe direct een doelpunt en een assist voor de Rotterdammers. Kenneth Perez was onder de indruk van het optreden van Kökcü, zo vertelt hij bij FOX Sports.

“Ik was benieuwd en eindigde met een glimlach door wat deze jongen liet zien. Wat ik bijzonder vind, is dat het ook nog op tien was. Vaak gooien buitenspelers hun trukendoos open. Af en toe lukt het, af en toe niet, maar zijn passes waren goed”, stelt Perez. De jonge middenvelder kwam op slag van rust in het veld, nadat Jens Toornstra een spierblessure had opgelopen. “Ik ken hem verder totaal niet. Het was gewoon echt leuk om te zien.”

“Je moet maar kijken hoe zich dat nu verder ontwikkelt, want Feyenoord had de laatste jaren ook spelers waar je ineens niet meer van hoorde. Deze jongen, op die positie met de kwaliteiten die hij heeft... Ik vond het heel bijzonder. Het gaat me er niet om tegen wie het was, maar om de manier waarop hij voetbalde”, gaat de analist verder. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst koos voor Kökcü, omdat Yassin Ayoub niet fit was en Robin van Persie ook ontbrak.

“Het was op tien. Als Van Persie er was, zou hij dan ook zijn ingebracht? Ik vond het in ieder geval leuk”, besluit Perez. Voor Feyenoord staan voor de winterstop competitiewedstrijden tegen Fortuna Sittard en ADO Den Haag op het programma, terwijl de Rotterdammers het in de KNVB Beker nog opnemen tegen FC Utrecht.