Feyenoord geteisterd door blessuregevallen: ‘We doen niets geks of zo’

Feyenoord heeft de laatste weken de wind in de zeilen op sportief gebied. De Rotterdammers wisten de laatste zes wedstrijden op rij te winnen en kunnen voorzichtig omhoog kijken. Toch zal trainer Giovanni van Bronckhorst in de laatste weken voor de winterstop nog een beetje moeten puzzelen, omdat zich momenteel de nodige blessures voordoen.

Ondanks dat Feyenoord in de eerste seizoenshelft aanzienlijk minder wedstrijden speelde dan Ajax en PSV, vallen de laatste weken veel blessuregevallen te noteren bij de Rotterdammers. In het met 1-4 gewonnen duel met FC Emmen vielen Jeremiah St. Juste (schouderblessure) en Jens Toornstra (spierblessure) uit. Eerder liepen Nicolai Jörgensen, Robin van Persie en Luis Sinisterra spierblessures op, terwijl ook Eric Botteghin een tijdje ontbrak.

“Waar al die blessures opeens vandaan komen? Ik heb echt geen idee. We doen niets geks of zo. Ik kan alleen voor mezelf spreken en ik voel me topfit”, zegt Sven van Beek in gesprek met het Algemeen Dagblad. Ook Jan-Arie van der Heijden heeft geen verklaring. "De blessure van St. Juste is een schouderblessure, daar kan niemand iets aan doen. Misschien is het gewoon een beetje pech. We hebben niet heel veel wedstrijden gespeeld en we spelen ook niet Europees.”

“Maar we hebben gelukkig ook jongens achter de hand die kunnen invallen. Kijk naar Orkun Kökcü tegen Emmen en Bart Nieuwkoop, die er altijd staat”, aldus Van der Heijden. Voor de winterstop neemt Feyenoord het in de Eredivisie op tegen Fortuna Sittard en ADO Den Haag, terwijl in de KNVB Beker nog het treffen met FC Utrecht op het programma staat. De Rotterdammers staan momenteel zeven punten achter koploper PSV, terwijl het gat met nummer twee Ajax vijf punten bedraagt.