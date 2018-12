De Jong: ‘Ik ben benieuwd hoe hij is als je echt tegen hem speelt’

Frenkie de Jong hoopt dat Arjen Robben woensdagavond met Bayern München mee kan spelen tegen Ajax. De ervaren buitenspeler van de Duitse grootmacht lijkt het duel in de Johan Cruijff ArenA door een blessure te moeten missen. Dinsdag wordt duidelijk of Robben daadwerkelijk ontbreekt voor het duel in Amsterdam. De Jong zou het jammer vinden als de aanvaller er niet bij is.

De Jong keek ernaar uit om de degens de kruisen met Robben. “Het zou voor het eerst zijn. Arjen Robben is toch een grootheid in het Nederlandse voetbal en ik ben benieuwd hoe hij is als je echt tegen hem speelt”, aldus De Jong, die de heenwedstrijd in de Allianz Arena door een blessure moest laten schieten. “Zijn acties en snelheid, het lijk me mooi om dat van dichtbij te ervaren.”

Robben liet maandag tegenover de NOS al weten dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet zal spelen tegen Ajax. “Zeer onwaarschijnlijk”, aldus de aanvaller, die kampt met een bovenbeenblessure. “Het gaat niet goed, ik ben niet fit.” De buitenspeler, die na dit seizoen vertrekt bij Bayern, stond de afgelopen twee competitiewedstrijden ook al langs de kant. Hij had zich verheugd op het duel met Ajax. “Na PSV pas de tweede keer dat ik een Nederlandse tegenstander tref in al die jaren in het buitenland. Zoiets geeft toch wat extra’s.”

“Als Arjen het haalt, sta ik dichtbij hem omdat ik wat teruggetrokken op het middenveld vanaf links speel en hij hangend vanaf de rechterkant”, aldus De Jong. “Ik hoop dat hij toch fit is en een mooie ontvangst krijgt, maar het blijft wel de bedoeling dat wij winnen en zo eerste in de poule worden.” De wedstrijd tussen Ajax en Bayern, waar de eerste plaats in de groepsfase op het spel staat, begint woensdagavond om 21.00 uur.