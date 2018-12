Kuyt: ‘Best gek eigenlijk dat er zoveel kritiek was op die opleiding’

Orkun Kökcü maakte afgelopen zondag zijn Eredivisie-debuut voor Feyenoord. De zeventienjarige middenvelder kwam vlak voor rust in het veld en verzorgde tegen FC Emmen (1-4 zege) een doelpunt en een assist. Dirk Kuyt is trots dat hij een kleine rol heeft kunnen spelen bij het competitiedebuut van Kökcü.

“Ik zeg met klem dat ik de minste bijdrage heb gehad van alle jeugdtrainers, zoals Cor Adriaanse en anderen die voorheen met hem hebben gewerkt. Die coaches in de Academy hebben ontzettend goed werk gedaan.Wat van grote invloed is geweest is de keuze van Giovanni van Bronckhorst om aan het begin van het seizoen drie jonge, talentvolle spelers vast bij de selectie te houden. Lutsharel Geertruida, Wouter Burger en Kökcü”, schrijft Kuyt in zijn column in De Telegraaf.

“Ze trainen dagelijks bij het eerste elftal en spelen dan hun meeste wedstrijden bij ons. Maar wat zo belangrijk is, is de ervaring die ze opdoen bij het eerste elftal. Als jeugdtrainers kunnen wij dingen meegeven en dingen ontwikkelen, maar deze spelers moeten zichzelf ontwikkelen”, vervolgt de trainer van Feyenoord Onder-19. “Jongens als Robin van Persie, Steven Berghuis, Jens Toornstra en Nicolai Jörgensen geven die ervaring bijna letterlijk mee aan spelers als Kökcü.”

“Talenten breken in Nederland steeds eerder door, maar de ervaring om hen heen is steeds minder aanwezig. Tonny Vilhena is nu een leider van Feyenoord. Toen hij jonger was, konden Karim El Ahmadi en ik hem helpen om na zijn doorbraak de laatste stappen te zetten”, aldus Kuyt, die stelt dat het beter voor de ontwikkeling is als er betere spelers met de talenten spelen. “Zondag stonden er acht spelers uit de eigen opleiding in het eerste elftal. Best gek eigenlijk dat er de afgelopen periode zoveel kritiek was op die opleiding.”