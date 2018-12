‘Van Bommel kiest tegen Internazionale voor ’Guti‘ en Sainsbury’

PSV neemt het dinsdag in het Giuseppe Meazza met een gewijzigd elftal op tegen Internazionale, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Behalve de premie en punten voor de coëfficiëntenranglijst staat er voor de Eindhovense formatie niets meer op het spel in de laatste groepswedstrijd van de Champions League. Van Bommel lijkt tegen Inter te kiezen voor dezelfde spelers die vrijdag met 6-0 van Excelsior wonnen.

In de achterhoede wordt Daniel Schwaab naar verwachting vervangen door Trent Sainsbury, die in 2017 een halfjaar voor Inter speelde. Schwaab is vanwege privé-omstandigheden niet met de selectie mee afgereisd naar Milaan. Sainsbury zal, net als afgelopen vrijdag tegen Excelsior, samen met Nick Viergever het centrum van de achterhoede vormen. Denzel Dumfries en Angeliño zijn de backs tegen Inter.

Op het middenveld lijkt Érick Gutiérrez een basisplaats veroverd te hebben. De Mexicaans international had de afgelopen maanden moeite om zich aan te passen in Nederland en aan het spel van de ploeg van Van Bommel. Inmiddels is hij ingepast en krijgt hij in Milaan naar verwachting de voorkeur boven Gastón Pereiro.

Volledige PSV-selectie in Milaan: Zoet, Room, Van Osch, Isimat, Behich, Viergever, Angeliño, Pereiro, Romero, Mauro, Lozano, Guti, Hendrix, De Jong, Malen, Rosario, Bergwijn, Sainsbury, Dumfries, Rigo, Sadilek

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angeliño; Rosario, Hendrix, Gutiérrez; Bergwijn, De Jong, Lozano

Vermoedelijke opstelling Internazionale: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Valero, Brozovic, Politano, Keita, Perisic; Icardi