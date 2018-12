‘Van den Brom heeft drie concurrenten voor vacature bij FC Utrecht’

John van den Brom is niet de enige kandidaat om volgend seizoen aan de slag te gaan als trainer van FC Utrecht, zo schrijft De Telegraaf. De coach vertrekt na dit seizoen bij AZ en volgens het Algemeen Dagblad zou hij al een oriënterend gesprek hebben gehad met de club uit de Domstad. Van den Brom is ‘topkandidaat’ volgens de krant, maar er zijn ook anderen in beeld.

Behalve Van den Brom staan ook de clubloze Fred Rutten en Maurice Steijn van VVV-Venlo op het lijstje van Utrecht. Dick Advocaat, de huidige trainer van de nummer vier van de Eredivisie, heeft bij zijn aanstelling aangegeven dat hij de functie na dit seizoen zal neerleggen. Echter, de ervaren coach heeft het goed naar zijn zin en liet al doorschemeren dat zijn toekomstplannen nog niet zeker zijn. De clubleiding wil dan ook nog in gesprek met Advocaat.

De wegen van Van den Brom en AZ scheiden na een samenwerking van vijf jaar. “Ik ben trots dat ik als langstzittende trainer de boeken in ga. De afgelopen vijf jaar heb ik mooie seizoenen beleefd bij AZ. Maar het is nog te vroeg om terug te blikken. Vanaf heden gaat de focus weer op dit seizoen”, aldus Van den Brom op de clubwebsite. Hij wordt komende zomer opgevolgd door zijn assistent Arne Slot. AZ meldde reeds dat de duur van het contract van Slot en de verdere invulling van de staf in de loop van de tweede seizoenshelft gepresenteerd zal worden. Slot is sinds de zomer van 2017 als assistent actief in Alkmaar.