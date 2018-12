‘André Onana ligt op schema voor duel met Bayern München’

André Onana hoopt woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Bayern München in actie te kunnen komen. De doelman van Ajax viel afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle (1-4 winst) in de eerste helft uit met een hamstringblessure. De schade lijkt mee te vallen, zo meldt De Telegraaf en mogelijk is hij fit genoeg om woensdagavond voor eigen publiek aan de aftrap te kunnen verschijnen.

De krant meldt dinsdag dat Onana op schema ligt om mee te kunnen doen tegen Bayern, al blijft het een race tegen de klok. De keeper werd zaterdagavond nog vervangen door Kostas Lamprou. In Zwolle viel ook Donny van de Beek uit met een blessure. Ajax-trainer Erik ten Hag lijkt woensdagavond gewoon over de middenvelder te kunnen beschikken. De bovenbeenblessure van de Oranje-international lijkt mee te vallen en maandag liep hij alweer rondjes op het trainingsveld.

Hakim Ziyech is volledig fit. De Marokkaans international keerde de afgelopen interlandperiode terug met een knieblessure en speelde sindsdien geen wedstrijd meer voor Ajax. Hij is hersteld en kan woensdag vanuit de basis beginnen tegen Bayern. Kasper Dolberg is daarentegen nog een groot vraagteken voor de kraker tegen de Duitse grootmacht. Hij staakte afgelopen vrijdag de training met klachten aan zijn knie en liet het duel met PEC Zwolle aan zich voorbij gaan.

Dolberg werd zaterdag nog vervangen door Klaas-Jan Huntelaar, maar volgens de krant is het niet uit te sluiten dat Dusan Tadic woensdagavond in de punt van de aanval begint. De Servische buitenspeler speelde op bezoek bij Bayern ook in de spits en dat pakte goed uit. Ajax moet woensdag winnen om als eerste in de poule van de Champions League te eindigen.