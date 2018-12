Pochettino gaat in op Kane-geruchten: ‘Coutinho werd ook weggehaald’

Mauricio Pochettino denkt dat Barcelona, of een andere club, Harry Kane zou kunnen ‘stelen’ van Tottenham Hotspur. Kane werd de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Barcelona, ondanks dat hij voor het WK nog een nieuw zesjarig contract tekende bij zijn huidige werkgever. De aanvaller heeft al aangegeven niet bezig te zijn met een vertrek uit de Premier League, maar Pochettino wil niets uitsluiten. Hij heeft het eerder al zien gebeuren en haalt Cristiano Ronaldo en Philippe Coutinho aan als voorbeelden.

“We hebben in het verleden gezien dat veel clubs, zowel in LaLiga als in de Premier Leage, financieel in staat zijn om een grote ster te stelen van een andere grote club”, aldus Pochettino maandag op de persconferentie in aanloop naar de groepswedstrijd in de Champions League tegen Barcelona. “Het is in het verleden gebeurd. Real Madrid nam Cristiano over van Manchester United, Coutinho werd ook weggehaald bij Liverpool. Het is in het verleden op verschillende manieren gebeurd en het zal gebeuren in de toekomst, dat weet ik zeker.”

Pochettino beseft dat geld alleen niet genoeg is om een speler weg te halen bij zijn club. “Het hangt ook af van de aspiraties van de speler zelf”, aldus de Argentijnse manager van Tottenham, die zich dinsdag met the Spurs hoopt te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Tottenham staat op zeven punten, evenveel als Internazionale. “Je speelt voor iets speciaals. We moeten deze wedstrijd op dezelfde manier benaderen zoals altijd. We moeten een resultaat behalen en proberen om te winnen, dat is hoe we deze wedstrijd in moeten gaan.”