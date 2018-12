Vermaelen sluit terugkeer niet uit: ‘Het is niet onmogelijk’

Thomas Vermaelen heeft een aflopend contract bij Barcelona en het is nog onbekend waar hij volgend seizoen speelt. De Belgische verdediger wil een terugkeer naar de Engelse Premier League niet uitsluiten. De ex-speler van onder meer Arsenal wil alle opties openhouden. “Het is niet onmogelijk”, aldus Vermaelen over een eventuele rentree op de Engelse velden.

“Ik bewaar warme herinneringen aan mijn periode in Engeland. Ik was daar erg gelukkig”, aldus Vermaelen in een interview met AFP. De 33-jarige verdediger maakte in de zomer van 2014 voor circa tien miljoen euro de overstap van Arsenal naar Barcelona. Mede door blessureleed is hij daar nooit helemaal uit de verf gekomen. In het seizoen 2016/17 werd hij uitgeleend aan AS Roma.

Dit seizoen kwam hij tot dusver niet verder dan 160 speelminuten in LaLiga. “Ik heb geen spijt”, aldus Vermaelen, die in 2003 op jonge leeftijd de overstap maakte van Germinal Beerschot naar Ajax. Na een tussentijdse uitleenbeurt aan RKC Waalwijk brak hij door in het eerste elftal van de Amsterdammers en verdiende hij in de zomer van 2009 een transfer naar Arsenal.

Vermaelen geniet van elke dag dat hij zich speler van Barcelona mag noemen. “Het is niet makkelijk om je tot basisspeler op te werken, maar ik ben hier heel gelukkig”, aldus de 71-voudig international. “Elke dag dat ik op het veld sta, voel ik me gezegend. Een speler als Lionel Messi is op training elke dag zo goed als in een wedstrijd. Dat maakt ook van mij een betere speler.”